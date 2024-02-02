Mohammed Alsaloussi'nin yeni aşkı! Şeyma Subaşı'nı çabuk unuttu Şeyma Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' demişti!. Eski eşi Şeyma'yı çabuk unuttu ve yeni bir aşka yelken açtı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

3 gün 3 gece düğün olmuştu

Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenmişti.

Büyük bir coşkuyla evlenen Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü.

Tek celsede bitti

Büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

'Boşandığımdan beri elime erkek eli değmedi"

Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı, son olarak hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok.' diyerek nokta koydu.

Yine sarışın

Sosyal medyayı eski eşi gibi aktif kullanan Mohammed Alsaloussi şimdi de yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı. Mısırlı milyarderin sevgilisinin yine sarışın olması dikkatlerden kaçmadı.