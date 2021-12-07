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    Muammer Ketenci'den Gülşen'in sahne tarzına eleştiri

    TV8'de katıldığı programda konuşan ünlü modacı Muammer Ketenci, kıyafet seçimleriyle gündem olan Gülşen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 16:14
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    Muammer Ketenci'den Gülşen'in sahne tarzına eleştiri

    Tercih ettiği sahne kostümleriyle son zamanların en çok konuşulan ismi olan şarkıcı Gülşen, Bursa'daki son konserinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Sahnede çektirdiği kareleri Instagram hesabında paylaşan Gülşen, kullanıcılar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

    MUAMMER KETENCİ GÜLŞEN'İ BEĞENMEDİ

    Gülşen'in dekolteli seçimleri ise modacı Muammer Ketenci'yi kızdırdı.

    2. Sayfa programına konuk olan Ketenci, Gülşen'i eleştiri yağmuruna tuttu.

    "KİMLİĞİ OLAN BİRİNİN BÖYLE ŞEYLERE İHTİYACI YOK"

    Sesi ve kimliği olan birisinin böyle seçimlere ihtiyacı olmaması gerektiğini savunan Ketenci, şunları söyledi:

    "Acaba kendisini böyle mi eleştiriyor. 'Bittim artık, sesim yok mutlaka konuşulmam gerekiyor' deyip.

    Muammer Ketenci'den Gülşen'in sahne tarzına eleştiri ViDEO

    "TASARIMCISINA 'AÇ BENİ AÇABİLDİĞİN KADAR' DİYOR"

    Gidiyor tasarımcısına diyor ki 'aç beni açabildiğin kadar ama ilk kıyafetten biraz daha kapat. Bu sefer komple açacağına popomun yan kısmını aç patlatalım.'"

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #1

    "O FRİKİĞİ VERMEK İÇİN UĞRAŞIYOR"

    Gülşen'in sahnedeki dans hareketlerine de değinen Ketenci, bunların dikkat çekmek için yapıldığını öne sürdü.

    Ketenci, Gülşen'in taklidini yaparak "Hareketlere dikkat etmiyor musunuz, o frikiği vermek için kumaşı yana kaçırabilmek için öyle yapıyor." diye konuştu.

    Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti ViDEO

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #2

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #3

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #4

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #5

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #6

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #7

    Muammer Ketenci den Gülşen in sahne tarzına eleştiri #8

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