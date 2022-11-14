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    Muazzez Abacı'nın son hali

    Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın son halini yakın arkadaşı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 07:15
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    Muazzez Abacı'nın son hali

    12 Kasım doğum günü olan ve 75 yaşına giren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile buluştu.

    "Can Abacı"

    Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son halini Seda Akay sosyal medya hesabından "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun" notu ile paylaştı.

     

    Muazzez Abacı nın son hali #1

    Muazzez Abacı nın son hali #2


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