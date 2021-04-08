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    Muazzez Ersoy: Aşımı yaptırdım

    Koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen Muazzez Ersoy, "Allah'a şükürler olsun gayet iyiyim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 13:26
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    Muazzez Ersoy: Aşımı yaptırdım

    Türk müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

    62 YAŞINDA

    Alışveriş için evden çıktığını söyleyen Ersoy, açıklamalarda bulundu.  Keyifli halleriyle dikkat çeken 62 yaşındaki sanatçı, koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi.

    "ALLAH'A ŞÜKÜR İYİYİM"

    Ersoy, "Çok iyiyim, aşımı oldum. Allah'a şükürler olsun gayet iyiyim. 28 gün sonra ikinci aşımı da olacağım." dedi.

    Muazzez Ersoy: Aşımı yaptırdım #1

    Sinovac aşısı olduğunu söyleyen şarkıcı, aşı olurken de videosunu yayınladı. Ersoy, "Covid aşımı oldum. Arkadaşım, dostum, kardeşim ve doktorum da yanımdaydı. Penisilin grubuna karşı alerjik bünyem olduğu için, yanımda olmasını istedim; sağ olsun her zamanki gibi beni yalnız bırakmadı bir de türkü okudu." yazdı.

    Muazzez Ersoy: Aşımı yaptırdım #2

    Muazzez Ersoy: Aşımı yaptırdım #3

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