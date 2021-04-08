Muazzez Ersoy: Aşımı yaptırdım

Koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen Muazzez Ersoy, "Allah'a şükürler olsun gayet iyiyim" dedi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

62 YAŞINDA

Alışveriş için evden çıktığını söyleyen Ersoy, açıklamalarda bulundu. Keyifli halleriyle dikkat çeken 62 yaşındaki sanatçı, koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İYİYİM"

Ersoy, "Çok iyiyim, aşımı oldum. Allah'a şükürler olsun gayet iyiyim. 28 gün sonra ikinci aşımı da olacağım." dedi.

Sinovac aşısı olduğunu söyleyen şarkıcı, aşı olurken de videosunu yayınladı. Ersoy, "Covid aşımı oldum. Arkadaşım, dostum, kardeşim ve doktorum da yanımdaydı. Penisilin grubuna karşı alerjik bünyem olduğu için, yanımda olmasını istedim; sağ olsun her zamanki gibi beni yalnız bırakmadı bir de türkü okudu." yazdı.