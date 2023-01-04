Muazzez Ersoy, filtresi olay oldu

Muazzez Ersoy, filtresi olay oldu

Muazzez Ersoy, birçok ünlü şarkıcıyla beraber çekildiği fotoğrafta Photoshop'un ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.

Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan Muazzez Ersoy, son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor. 64 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un yine son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Uçakta poz verdiler

Muazzez Ersoy, 330 bin takipçili Instagram hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ersoy'un değişimi şaşırtırken, arka koltukta oturan İzel çoğu kişinin dikkatini çekti.

İzel filtresiz kaldı

Takipçileri "İzel'i de filtreleseydin" gibi esprili paylaşımlarda bulundu.

Ünlü sanatçı birkaç gün önce ise "filtre" iddialarına video paylaşarak cevap vermişti. Ersoy'un genç görüntüsünün ardında estetiğinde olduğu öne sürüldü.