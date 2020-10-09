Muazzez Ersoy: İnsanlar başka birine dönüşüyor

Paylaşımıyla Seda Sayan'a göndermede bulunduğu iddia edilen Muazzez Ersoy'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı Fransız Askısı estetik operasyonuyla gündem olan Seda Sayan, konuşulmaya devam ediyor.

Operasyon videosundan sonra kendi fotoğrafını “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla paylaşan Muazzez Ersoy'un, bu sözlerinin Seda Sayan'a olduğu iddia edilmişti.

"ABARTIYORLAR"

Ersoy'dan açıklama geldi. Paylaşımı Seda Sayan'ı düşünerek yapmadığını söyleyen Ersoy, "Instagram'daki yorumumu herkes için yaptım. Şöhretli kişiler için söylemedim. Photoshop'u çok abartıyorlar. İnsanların başka birine dönüşmesine karşıyım. Estetiğe karşı değilim ki” dedi.

"SÖYLEMİYORLAR"

Seda Sayan da "Gerdirip gerdirip söylemeyenler, estetiklerini gizleyenler. Ah doktor Serdar ahh! Kimlere elin değmedi ki. Ama söyleyemezler" demişti.