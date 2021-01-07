Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli? Muazzez Ersoy gerçek adı nedir?

Doya Doya Moda programının 7 Ocak jüri konuğu olan Muazzez Ersoy, stüdyoda nostalji rüzgarları estirdi. İzleyiciler, Muazzez Ersoy gerçek ismi nedir, nerelidir, yaşı kaç? sorularını araştırıyor.

Nostaljinin Kraliçesi olarak anılan ve yılların eskitemediği güçlü seslerden biri olan Muazzez Ersoy çok uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.

Doya Doya Moda programının bugünki jüri konuğu olan Muazzez Ersoy, sesi ve müziğiyle izleyicilerin ilgi oldağı olurken, hayatına dair bilgiler de araştırılmaya başladı.

Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir gibi sorular merak konusu oldu. İşte Muazzez Ersoy hakkında merak edilen bilgiler..

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

9 Ağustos 1958 doğumlu İstanbul Kasımpaşalı olan Ersoy’un müziğe olan ilgisi annesi sayesinde ortaya çıkmıştır.

Ortaokulu bitirdikten sonra müzik dersleri alarak eğitimine devam eden ünlü sanatçı, İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı.

1974 yılında evlenen ve iki yıl evli kalan Ersoy, bu evliliğinden Ender adında bir evlat sahibi oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri alan usta sanatçı 2001 yılında İsmet Özhan’la kısa bir süre evlilik yaşadı.

İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıktı. Ardından TRT sanatçısı olmak için sınavlara giren Ersoy, sınavı kazanamadı.

1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı. 1991 yılında “Seven Olmaz ki” adındaki ilk albümünü piyasaya sürdü.

1995 yılında çıkarttığı Nostalji albümüyle çok beğenilen Muazzez Ersoy, bu serilerde söylediği şarkılarla hafızalarda yer edinmiştir.

MUAZZEZ ERSOY GERÇEK ADI NEDİR?

Muazzez Ersoy’un gerçek adı Hatice Yıldız Levent’tir.

Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy’a olan sevgisinden dolayı, sahne ve sanat hayatındaki adı olarak “Muazzez Ersoy” ismini kullanmıştır.