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- Muazzez Ersoy, köpeğiyle gezmeye çıktı
Muazzez Ersoy, köpeğiyle gezmeye çıktı
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, önceki gün Bebek trafiğinde objektife yansıdı.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 08:46
Pandemi süresi boyunca evinde izole olarak vakit geçiren klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
KÖPEK ÖNDE OTURDU
Hürriyet'te yer alan habere göre, koronavirüs salgını nedeniyle özel şoförlü arabasının arka koltuğunda oturan Ersoy'un köpeği Şanslı'nın ön koltukta olduğu görüldü.
Pandemi süresince evinde izole olarak vakit geçiren Ersoy, "Hava almaya çıktık" dedi.