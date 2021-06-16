Muazzez Ersoy: Özgür olmayı özledim

Pandemi döneminden çok sıkıldığını söyleyen Muazzez Ersoy, sahnelere dönmek istiyor.

62 yaşındaki Muazzez Ersoy, pandeminin sona ermesini istediğini söyledi.

"ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZLEDİM"

Sanatçı, “Sahne almayı, şarkı söylemeyi, özgür olmayı ve insanlarla bir araya gelmeyi çok özledim. Rüyalarımda konser veriyorum. Umarım en yakın zamanda konserler başlayacak.” açıklamasını yaptı.

Ersoy, ülkemizde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında koronavirüs aşısını bir ay önce olmuştu. Aşı olurken fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, şu notu düşmüştü:

"DEVLETİME GÜVENİYORUM"

"Ben yaş grubuma sıra geldiği zaman aşımı oldum... Temennim en kısa sürede salgının ülkemizin gündeminden çıkması; ekmeğini müzik sektöründen eğlence sektöründen; sanat sektöründen kazananların işlerine dönebilmesi... Ülkeme ve devletime güveniyorum."