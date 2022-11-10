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    Muazzez Ersoy satıyor

    Sahne kostümlerini satışa çıkaran ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, gelirleri yardım kuruluşlarına bağışladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:28
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    Muazzez Ersoy satıyor

    Muazzez Ersoy, sahnede giydiği kıyafetleri internet üzerinden üzerinden satışa çıkardı.

    İlk etapta 50 kostümden 20 tanesi hemen satıldı. Geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

    "Yokluğun acısını bilirim"

    Muazzez Ersoy, "İlk sahneye çıkarken üzerime giyecek kıyafetim yoktu. Annemin hediyesi iki bileziği bozdurup kostüm almıştım. Ayakkabıya para kalmamıştı. Yokluğun acısını bilirim." dedi.

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