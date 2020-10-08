Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan''a gönderme

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, yaptığı paylaşımlarla estetikli güzellere seslendi.

Muazzez Ersoy Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta estetik yaptıran ünlülere meydan okudu.

Doğal güzel olduğunu söyleyen 62 yaşındaki Muazzez Ersoy, estetikli Photoshop'lu güzelleri hedef aldı.

Ersoy'un "Kendine benzemek ne güzel; filtresiz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"GERDİRİP SÖYLEMİYORLAR"

Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı verdi: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar Eren kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”



