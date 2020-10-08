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- Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan''a gönderme
Muazzez Ersoy'dan Seda Sayan''a gönderme
Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, yaptığı paylaşımlarla estetikli güzellere seslendi.
- Haber Merkezi
- 08.10.2020 - 07:39
Muazzez Ersoy Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta estetik yaptıran ünlülere meydan okudu.
Doğal güzel olduğunu söyleyen 62 yaşındaki Muazzez Ersoy, estetikli Photoshop'lu güzelleri hedef aldı.
Ersoy'un "Kendine benzemek ne güzel; filtresiz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
"GERDİRİP SÖYLEMİYORLAR"
Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı verdi: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar Eren kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”