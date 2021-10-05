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    Muazzez Ersoy'un 25 yıldır sakladığı sır

    Türk Sanat Müziği'nin nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, 25 yıldır sakladığı bir sırrı ilk kez paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 08:39
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    Muazzez Ersoy'un 25 yıldır sakladığı sır

    Bir magazin programının bu haftaki konuklarından biri, 63 yaşındaki Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy oldu.

    Ersoy, 25 yıldır kimseyle paylaşmadığı bir sırrı da ilk kez paylaştı. Zeki Müren'in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyoları'nda Ajda Pekkan'la birlikte Müren'in yanında olan Ersoy, "Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum'a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık...

    "KEŞKE YAŞASAYDI"

    Bu zamana kadar bunu dillendirmedim. Bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk Sanat Müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık." ifadelerini kullandı.

    Muazzez Ersoy un 25 yıldır sakladığı sır #1

    Muazzez Ersoy un 25 yıldır sakladığı sır #2

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