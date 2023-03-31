Muazzez Ersoy'un çocukları depreme Adana'da yakalandı

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Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yazlığı için ev eşyası bakmaya geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy deprem felaketi hakkında konuştu

Deprem felaketinin etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Muazzez Ersoy, yaşadıklarını anlattı:

"Yaşadığımız felaketi hala unutamadık. İçimizde sızısı var. Kendimizce o bölgelere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarım da Adana’daydı. Orada depremi yaşadılar. Şimdi onlar burada. Anne biraz sıkıntılı."

O psikolojiden kurtulmaya çalışıyor. Şu an psikiyatriden destek alıyor. Çok büyük bir olay yaşadılar. O bölge iki büyük felaket yaşadı. Şimdi burada beraberiz. Devletimizin sayesinde her şey yoluna girecek. Tabii 11 il ve ilçeleri etkilendi. Bu da biraz zaman alacak.. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız"