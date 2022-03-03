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    Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı boşandı

    Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 11:06
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    Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı boşandı

    "Çocuklar Duymasın" ve "Mandıra Filozofu" gibi projelerle tanınan 53 yaşındaki Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile evlenmişti. Ünlü çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.

    22 YIL SONRA BOŞANDILAR

    22 yıllık evli çiftten kötü haber geldi. 5 yıl önce yollarını ayırma kararı alan ve kızlarının büyümesini bekleyerek bu düşüncelerini erteleyen ikili, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

    Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı. Boşandıktan sonra açıklama yapan Müfit Can Saçıntı, "Dostça boşandık." ifadelerini kullandı.

    Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı boşandı #1


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    Müfit Can Saçıntı ile Çiğdem Saçıntı boşandı

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