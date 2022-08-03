Müge Anlı, 29 yıl babasıyla görüşmedi

Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden Müge Anlı, hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, geçtiğimiz ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Evlendikten hemen sonra baba acısıyla sarsılan Müge Anlı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Müge Anlı ve kardeşlerinin 29 yıldır babalarıyla görüşmediğini iddia etti.

İşte Onur Akay'ın o yazısı:

"29 yıl görüşmedi"

"Programında çok sayıda baba kızı bir araya getirdi ama kendisi 29 yıl babası ile görüşmedi… Evet, Müge Anlı'dan bahsediyorum…

Reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ünlü sunucusu Müge Anlı'dan… 25 Haziran 2022 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı, geçtiğimiz günlerde ise babası İhsan Anlı'yı kaybetmişti.

"3 kez evlendi"

Her yerde 2 kez evlendiği yazan Müge Anlı, aslında 3 kez evlendi ama 2 kocası var! Peki, bu nasıl oluyor? Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası gazeteci Burhan Akdağ ile 2 kez evlendi…





"Baba görmek istedi"

Ayrıca 2 kardeşi olan Müge Anlı ve kardeşleri vefat eden babalarını 29 yıl görmediler. Babaları İhsan Anlı önce prostat kanserine yakalandı ve kanser olduğunu öğrenince 3 çocuğunu görmek istedi ama çocukları bu arzusunu kabul etmedi.

Daha sonra babaları İhsan Anlı'ya KOAH teşhisi konuldu ve durumu iyice kötüye gitti.

"Kardeşi balayına gitti"

Özellikle ölüm döşeğindeyken çocuklarına haber verildi ama çocukları iki düğün birden yaptı. Önce Müge Anlı evlendi sonra ise 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü de yapan Müge Anlı'nın erkek kardeşi Mert Efe Anlı dünya evine girdi. Baba İhsan Anlı vefat ettiğinde ise Müge Anlı, babasını toprağa verirken kardeşi Mert Efe'yi de balayına gönderdi.

Yani Mert Efe babasının cenazesine bile katılmadı. Müge Anlı babasını 29 sene sonra, kızı Lidya Müge Akdağ ise dedesini ilk defa cenazesinde gördü!

"Adnan Şenses'i dedesin zannedermiş"

Zaten Lidya küçükken Adnan Şenses'i dedesi zannedermiş! Müge Anlı'nın programlarını izleyenler bilir. Anlı'nın, programlarında babasından hiç söz etmemesi ve annesinden sürekli söz etmesi her zaman dikkat çeker. Yakın çevreden öğrendiğime göre, Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç, Müge Anlı'yı ve kardeşlerini babaları ile görüştürmemiş.”







