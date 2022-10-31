Evliliğini gözlerden uzak sürdüren Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

Taze evli

Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Davete beraber geldiler

Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, ilk kez görüntülendi.

Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi VİDEO

