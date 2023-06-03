Müge Anlı eşinden gelen mesajı canlı yayında okudu, hamam detayı güldürdü Müge Anlı, "Benim kocam da gidiyor hamama" diyerek eşinden gelen mesajı canlı yayında okudu. Anlı'nın eşinden gelen mesaj ise herkesi gülümsetti.

Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı, zaman zaman eşiyle yaşadıklarını da programında anlatıyor.

Müge Anlı dün programında, eşinin mesajını okuyunca herkesi güldürdü.

Programa katılan Dilek Sarıkaya isimli şahsın hamamcı olduğunu söylemesi üzerine Anlı, eşinin de hamama gittiğini söyledi.

"Benim kocam hamama gidiyor"

Müge Anlı da “Bu böyle bildiğimiz hamam mı bu? Erkekler giriyor erkek bölümüne. Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı?

Benim kocamda gidiyor da hamama merak ettim şimdi yani nereden kadın buldu da konuşuyor? Demek arada gitmek lazım nereye gidiyorlar diye." dedi.

Eşinden jet yanıt

Daha sonra ise canlı yayında Müge Anlı'nın eşinden jet yanıt geldi. Anlı, eşinin 'Bizimkinde yok kadın madın' mesajını okuyunca herkesi güldürdü.