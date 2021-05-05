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    Müge Anlı gençlik fotoğrafını paylaştı: Binlerce beğeni aldı

    Sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaşan Anlı, "Her zaman mutluyum" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 17:23
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    Müge Anlı gençlik fotoğrafını paylaştı: Binlerce beğeni aldı

    Kısa bir süre önce hesap açan ve bir milyondan fazla takipçiye sahip olan Müge Anlı, sosyal medya üzerinden başlatılan  '#20liyaslarchallenge' akımına destek verdi.

    Anlı, gençlik zamanlarından bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

    "GENÇLERE TAVSİYEM.."

    Anlı, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı;

    “Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum.”

    Müge Anlı gençlik fotoğrafını paylaştı: Binlerce beğeni aldı #1

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