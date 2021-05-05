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- Müge Anlı gençlik fotoğrafını paylaştı: Binlerce beğeni aldı
Müge Anlı gençlik fotoğrafını paylaştı: Binlerce beğeni aldı
Sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaşan Anlı, "Her zaman mutluyum" notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 17:14
- Güncelleme : 05.05.2021 - 17:23
Kısa bir süre önce hesap açan ve bir milyondan fazla takipçiye sahip olan Müge Anlı, sosyal medya üzerinden başlatılan '#20liyaslarchallenge' akımına destek verdi.
Anlı, gençlik zamanlarından bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
"GENÇLERE TAVSİYEM.."
Anlı, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı;
“Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum.”