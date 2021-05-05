Müge Anlı gençlik fotoğrafını paylaştı: Binlerce beğeni aldı

Sosyal medya hesabı üzerinden gençlik fotoğrafını paylaşan Anlı, "Her zaman mutluyum" notunu düştü.

Kısa bir süre önce hesap açan ve bir milyondan fazla takipçiye sahip olan Müge Anlı, sosyal medya üzerinden başlatılan '#20liyaslarchallenge' akımına destek verdi.

Anlı, gençlik zamanlarından bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

"GENÇLERE TAVSİYEM.."

Anlı, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı;

“Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum.”