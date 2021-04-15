Sosyal medyaya yıllarca mesafeli duran Müge Anlı Instagram hesabı açtığını duyurdu.

Her fırsatta sosyal medyaya sıcak bakmadığını söyleyen Müge Anlı Instagram' da hesap açarak herkesi şaşırttı. Hesabı kısa sürede 421 bin takipçi sayısına ulaştı.

"KIZIM YARDIM EDİYOR"

14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagramda @mugeanliofficial Tek ve Gerçek Sayfasıdıır... Takip Edin " paylaşımı ile olayın duyurdu.