Müge Anlı ile Sinan Akçıl düet yaptı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, canlı yayında Müge Anlı'ya sürpriz yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ünlü şarkıcı Sinan Akçıl konuk oldu. Canlı yayında Müge Anlı'ya sürpriz yapan Sinan Akçıl ayrıca geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı "Durum Çok Acil" şarkısına dair de itirafıyla dikkat çekti.

"ALLAH TÜRKİYE'Yİ MÜGE ANLI'SIZ BIRAKMASIN"

Müge Anlı, canlı yayında Sinan Akçıl'ın "Durum Çok Acil" şarkısına ilham olduğunu söyledi.

Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini itiraf ederek "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım. İnanaılmaz bir kadın. Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" dedi.

Sinan Akçıl, yeni şarkısında Müge Anlı'dan ilham aldı VİDEO

