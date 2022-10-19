Müge Anlı'nın annesi

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın, annesiyle fotoğrafın ortaya çıktı.

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, programı sezon finali yapar yapmaz hayatını İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştirmişti.

Aynı annesi

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden olan Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan Müge Anlı'nın, annesine benzemesi dikkat çekti.