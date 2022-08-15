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    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı

    Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 12:17
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    Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finalinde evleneceğinin müjdesini vermiş ve yakınlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

    İlk fotoğraf

    Nikahtan tek bir kare bile paylaşılmasına izin vermeyen Müge Anlı ve eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun tek bir kare fotoğrafı bulunmuyordu.

    Düğün sonrası eşinin soyadını da profiline ekleyen Müge Anlı'nın eşiyle bir pozu sosyal medyada dolaşıma girdi.

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı #1

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı #2

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı #3

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı #4

    Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk fotoğrafı #5


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