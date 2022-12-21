ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Müge Anlı'nın filtre kullandığı iddia edildi.

ATV'de ekranlara gelen Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, sık sık ele aldığı konularla gündeme geliyordu. Anlı, bu defa ele aldığı olaylar nedeniyle değil kullandığı filtre nedeniyle gündeme geldi.

Ekranda Anlı'nın yüzündeki filtre kayınca gözaltı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı.

"İntihara kadar varır"

Anlı'nın, daha önce yaptığı bir konuşmasında, ''Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır.'' sözleri yeniden gündeme geldi.

Müge Anlı'nın filtresiz hali ViDEO