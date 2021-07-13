Müge Boz-Caner Erdeniz çifti kampta

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile tatile çıktı.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, bu yaz otele gitmedi. Koronavirüs salgını dolayısıyla kalabalığa girmek istemeyen ünlü çift, lüks bir yerde tatil yapmak yerine kızları Vina ile kamp kurmayı tercih etti.

Üzerine çadır yaptırdıkları pikap arabalarıyla 1000 kilometrelik tura çıkan aile, Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun’da kamp kurdu.

ÇÖP TOPLADILAR

15 gün boyunca doğayla iç içe zaman geçiren çevreci çift, çadır kurdukları yerlerde çöpleri ve plastik atıkları da topladı.