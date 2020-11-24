Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kızları Vina 1 yaşında

Oyuncu Müge Boz, 1 yaşına giren kızı Vina için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan ikilinin kızları Vina, bir yaşına bastı.

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, kızlarının doğum günü için bir kutlama organize etti.

"VANİLYA KOKULU FINDIĞIM"

Partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Boz, "Bugün Vina'nın doğum günü. Minişim, vanilya kokulu fındığın... Beni annesi olarak seçtiği için o kadar şanslıyım ki... Kalbimin sevgiden her saniye pır pır ettiği bir yıl geçirdim. Daha nicelerine... Vinoş'un koşulsuz sevgi ile dolu bir ortamda büyümesi için elimden geleni yapacağım. Tek odaklandığım konu bu" dedi.

Caner Erdeniz ise Vina'nın bu pozunu, "Doğum günü kızı" notuyla yayınladı. İkilinin paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.