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    Müge Boz: Caner mükemmel bir eş

    Ünlü oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in nasıl bir eş olduğunu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 12:14
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    Müge Boz: Caner mükemmel bir eş

    Müge Boz, 2019’da basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi. Kızları Vina da aynı yıl dünyaya geldi.

    Her seferinde eşi Caner Erdeniz'e övgüler yağdıran Müge Boz, evliliği hakkında konuştu; Caner Erdeniz'in mükemmel bir eş olduğunu söyledi.

    "MÜKEMMEL BİR EŞ"

    "Caner, hayatımdaki her alanda bana destek olan mükemmel bir eş ve baba. Kadın olarak bana en büyük saygıyı, sevgiyi ve şefkati gösteriyor. Bir kere bile sesini yükselttiğini duymadım. İnanılmaz naziktir."

    Müge Boz: Caner mükemmel bir eş #1

    Müge Boz: Caner mükemmel bir eş #2

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