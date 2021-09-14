Müge Boz: Caner mükemmel bir eş

Ünlü oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in nasıl bir eş olduğunu anlattı.

Müge Boz, 2019’da basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi. Kızları Vina da aynı yıl dünyaya geldi.

Her seferinde eşi Caner Erdeniz'e övgüler yağdıran Müge Boz, evliliği hakkında konuştu; Caner Erdeniz'in mükemmel bir eş olduğunu söyledi.

"MÜKEMMEL BİR EŞ"

"Caner, hayatımdaki her alanda bana destek olan mükemmel bir eş ve baba. Kadın olarak bana en büyük saygıyı, sevgiyi ve şefkati gösteriyor. Bir kere bile sesini yükselttiğini duymadım. İnanılmaz naziktir."