Müge Boz: Kilolarımla barışıyorum

Müge Boz, siyah bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Müge Boz bir yıl önce basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturmuş, 8 ay önce de kızları Vina dünyaya gelmişti.

"ZAYIFLARIM" DEMİŞTİ

Oyuncu, hamilelik sürecinde aldığı 10 kiloyu hiç dert etmediğini ve sağlıklı yollarla zayıflayacağını açıklamıştı.

KİLOLAR KALDI

Kadınların üzerindeki kilo baskısının çok tartışıldığı bugünlerde Müge Boz da bikinili bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Müge Boz, şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim, tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum. Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım. "Normal vücutları normalleştirin" akımlarını çok değerli buluyor ve destekliyorum."