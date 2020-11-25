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    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

    Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti. Korkmaz , Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 04:43
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    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

    Genç neslin özellikle komedyen Cem Yılmaz’ın yapım ve yönetmenliğini üstlendiği GORA ve AROG filmleriyle tanıdığı usta oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti.

    Yazar ve oyuncu Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu.

    "ALLAH RAHMET EYLESİN"

    Yılmaz paylaşımında, “G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti #1

    "G.O.R.A. MÜRETTEBATINDAN BİR EKSİĞİZ"

    Cem Yılmaz da yaptığı paylaşımda, “Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumdu. Hepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz” ifadelerini kullandı.

    GORA ve AROG’da “Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor” repliği ile bilinen Tihulu adlı karakteri canlandıran Korkmaz, oğlu sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz’ı kaybetmişti.

    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti #2

    MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR

    1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.

    G.O.R.A.'DA EFSANE OLDU

    Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti #3

    CEM YILMAZ'IN BİRÇOK FİLMİNDE ROL ALDI

    G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.

    Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti #4

    Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti #5

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