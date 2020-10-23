Muhteşem Yüzyıl ekibine rekor tazminat

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı ve başrol oyuncuları 1.5 milyon TL tazminat kazandı.

İstanbul fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne; Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları ‘Muhteşem Süleyman’ tiplemesini canlandıradan Halit Ergenç, ‘Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, ‘Pargalı İbrahim’i canlandıran Okan Yalabık ve dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Şirketi, tiplemelerin afiş görünümündeki görselini 1 Ocak 2012’de izinsiz kullandığı gerekçesiyle Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketine tazminat davası açtı.

BİR BUÇUK MİLYON TL

Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncularının görsellerini izin almadan reklam kampanyasında kullanan Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Demirören) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., üç oyuncu ve dizinin yapımcısına 1.5 milyon TL maddi tazminat ve 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim kararını açıklayarak 3 oyuncu ve yapım şirketinin davasını kabul etti.

KAZANDILAR

Mahkeme, Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç'in canlandırdığı Muhteşem Süleyman, Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan ve Okan Yalabık'ın canlandırdığı Pargalı İbrahim tiplemesini Doğan TV (Demirören) ve Teknosa firmasının reklam kampanyasında oyuncuların tiplemelerini karakterize eder şekilde afiş görünümündeki görselde izinsiz kullandığının anlaşıldığını belirterek her bir oyuncu için 300'er bin TL maddi tazminat, 5'er bin TL manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme aynı gerekçeyle, davacıların dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon firmasına da 600 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.