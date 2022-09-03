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    Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi

    Muhteşem Yüzyıl'daki "Hürrem" karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli'nin makyajsız hali büyük beğeni topladı.
    • 03.09.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 18:04
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    Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi

    Meryem Üzerli, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan rolü ile göz kamaştırdı.

    Uzerli, büyük beğeni toplayan diziden ayrılma nedeninin "tükenmişlik sendromu" olduğu söylenmişti.

    Oyunculuğuyla sempati kazanan Uzerli, Muhteşem Yüzyıl sonrasında onlarca işe imza attı.

    Yeni bir fotoğraf geldi

    Çocuklarını Almanya'da büyüten Uzerli'nin sosyal medya hesabıda dizileri kadar konuşuluyor.

    Takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaşan Uzerli, makyajsız haliyle büyük beğeni aldı.

    Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi #1

    Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi #2

    Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi #3

    Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi #4


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