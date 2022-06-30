Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde fenalaştı

Müjdat Gezen, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde rahatsızlandı.

Geçtiğimiz salı günü 85 yaşında yaşamını yitiren Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncunun naaşı, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi.

İzdiham oldu

Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Müjdat Gezen ise yaşanan izdiham nedeniyle fenalaştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Gezen'in, daha sonra kalabalıktan uzaklaşmak adına camiden ayrıldığı ve otomobiline yöneldiği öğrenildi.