Müjde Uzman, Simge Sağın'ın konserinde dans etmeye doymadı Oyuncu Müjde Uzman, geçtiğimiz akşam Simge Sağın'ın konserine gitti. Burada eğlenen Uzman, ‘Öpücem’ şarkısında dans ederek kurtlarını döktü.

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Son zamanlarda sıkça gündem olan 'Kızılcık Şerbeti' dizisini, kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

Geniş bir oyuncu kadrosu olan dizide, Müjde Uzman da yer alıyor.

Uzun bir süre sonra izleyicilerin karşısına çıkan Uzman, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

'Öpücem' şarkısıyla kurtlarını döktü

Aşk hayatı ve cesur kareleriyle sıkça konuşulan oyuncu, geçtiğimiz akşam şarkıcı Simge Sağın'ın konserine gitti.

En önde yer alan Uzman, 'Öpücem' şarkısıyla ayağa kalktı.

Arkadaşlarıyla dans eden oyuncu şarkıya eşlik ederek kurtlarını döktü.