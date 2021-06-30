Yeni filmi Dost Kazığı için kamera karşısına geçen Müjde Uzman, rahatsızlandı.

Başrollerinde Müjde Uzman, Cemal Hünal ve Ruhi Sarı'nın rol aldığı "Dost Kazığı" filminin çekimleri Marmaris'te başlamıştı. Film için çok heyecanlı olan Müjde Uzman'a nazar değdi.

SETE ARA VERİLDİ

Önceki gün filmin çekimleri için Marmaris'te sete çıkan Uzman'ın kirpiğinde iltihaplanma olduğu için oyuncu kamera karşısına geçemedi. İki gözünün de rahatsızlanmasından dolayı bir süre dinlenmesi gereken Müjde Uzman, çekimlerin birkaç gün aksadığını söyledi.