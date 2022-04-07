Petrol
102.51
1.42%
Euro
16.09
0.36%
Dolar
14.72
0.08%
Altın
909.19
-0.16%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
646.073
-3.87%
BTXN Coin
31.74
0.18%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Müjde Uzman'dan Oğuzhan Uğur itirafı

    Bir yıla yakın bir süredir Oğuzhan Uğur ile birlikte olan oyuncu Müjde Uzman, devam eden ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müjde Uzman'dan Oğuzhan Uğur itirafı

    Müzisyen ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile bir yıla yakın bir süredir sevgili olan Müjde Uzman, konuk olduğu programda ilişkisini anlattı.

    Proje yok

    Oğuzhan Uğur'la sürekli ayrılıp barışan oyuncu, "Pandemi sebebiyle uzun bir süre setlere ara vermiştim ancak 'Evlilik Hakkında Her Şey' isimli dizideki konuk oyunculuğum ile yeniden ekranlara döndüm. Bu set ortamı benim için de bir hatırlatma oldu diyebilirim. Uzak kalınca özlediğimi fark ettim. Şu an bir proje yok.

    "İlişkimiz çok tatlı"

    Bunun dışında 10 aydır Oğuzhan ile ilişkimiz çok tatlı ilerliyor. Bu sebeple de bir süredir ortalarda yoktum. Seyahat etmeyi çok sevdiğimden dolayı kendisiyle beraber şehir dışında konserlere gidiyorum" açıklamasını yaptı.

    Müjde Uzman dan Oğuzhan Uğur itirafı #1

    Müjde Uzman dan Oğuzhan Uğur itirafı #2


    İlginizi Çekebilir

    'Başıboş köpek kalmayana kadar mücadele edeceğim'
    3. Sayfa

    'Başıboş köpek kalmayana kadar mücadele edeceğim'

    Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı
    3. Sayfa

    Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı

    Adana’da muhasebeciyi soydular
    3. Sayfa

    Adana’da muhasebeciyi soydular

    Görüş Bildir