Müjde Uzman'dan Oğuzhan Uğur itirafı

Bir yıla yakın bir süredir Oğuzhan Uğur ile birlikte olan oyuncu Müjde Uzman, devam eden ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Müzisyen ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile bir yıla yakın bir süredir sevgili olan Müjde Uzman, konuk olduğu programda ilişkisini anlattı.

Proje yok

Oğuzhan Uğur'la sürekli ayrılıp barışan oyuncu, "Pandemi sebebiyle uzun bir süre setlere ara vermiştim ancak 'Evlilik Hakkında Her Şey' isimli dizideki konuk oyunculuğum ile yeniden ekranlara döndüm. Bu set ortamı benim için de bir hatırlatma oldu diyebilirim. Uzak kalınca özlediğimi fark ettim. Şu an bir proje yok.

"İlişkimiz çok tatlı"

Bunun dışında 10 aydır Oğuzhan ile ilişkimiz çok tatlı ilerliyor. Bu sebeple de bir süredir ortalarda yoktum. Seyahat etmeyi çok sevdiğimden dolayı kendisiyle beraber şehir dışında konserlere gidiyorum" açıklamasını yaptı.