Müjde Uzman'ın tarzı beğenildi Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle fırtınalar estiren Müjde Uzman, iddialı tarzıyla çok beğenildi.

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Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman, iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Göğüs dekolteli elbise giydi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa bir ödül gecesine katıldığı tarzıyla çok konuşuldu.

Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen ünlü oyuncu dekolteli pozlarını peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.