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    Müjgan Ferhan Şensoy, anne oluyor

    Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi eşi Cem Öget, sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 07:26
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    Müjgan Ferhan Şensoy, anne oluyor

    Oyuncu Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, anne oluyor.

    "HEYECANLIYIZ"

    2018 yılında Cem Öğet ile nikah masasına oturan Şensoy, "Ailemiz büyüyeceği için çok heyecanlıyız" diyerek sosyal medya hesabından bebek beklediklerini duyurdu. Çifte çok sayıda tebrik mesajları geldi.

    Müjgan Ferhan Şensoy, anne oluyor #1

    Müjgan Ferhan Şensoy, anne oluyor #2

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