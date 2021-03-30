Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi eşi Cem Öget, sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini açıkladı.

Oyuncu Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, anne oluyor.

"HEYECANLIYIZ"

2018 yılında Cem Öğet ile nikah masasına oturan Şensoy, "Ailemiz büyüyeceği için çok heyecanlıyız" diyerek sosyal medya hesabından bebek beklediklerini duyurdu. Çifte çok sayıda tebrik mesajları geldi.