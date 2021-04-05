Müjgan Ferhan Şensoy: Annelik duygusu harikaymış

2018 yılında Cem Öget ile evlenen oyuncu Müjgan Ferhan Şensoy, anne olmak için sabırsız.

Usta tiyatro sanatçıları Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öget ile Cihangir'de görüntülendi. 32 yaşındaki oyuncu. hamileliğiyle ilgili konuştu.

"HARİKA BİR ŞEY"

Şensoy, "Hamilelikte kilo almaktan korkuyor musunuz?" sorusuna, "Ben pandemide de epey bir kilo almıştım. İlk defa yaşadığım bir süreç onun keyfine varmak istiyorum.

Annelik duygusu harikaymış. Annemi şimdi daha iyi anlıyorum. Bebeğime zarar gelicek şeyleri yememeğe dikkat ediyorum. Çok kilo stresine sokmak istemiyorum kendimi" ifadelerini kullandı.