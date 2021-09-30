Müjgan Ferhan Şensoy'un son paylaşımı yürek burktu

Dede olmak için gün sayarken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta saba karşı hayatını kaybetmişti.

70 yaşında hayata gözlerini yuman Ferhan Şensoy, Galatasaray Lisesi ve Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenler sonrasında, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

ANNE OLDU

Babasının acısıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy, sanatçının vefatından altı gün sonra anne olmuş ve kızı Pera'yı kucağına almıştı.

Müjgan Ferhan Şensoy, son olarak babası Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy ile birlikte çekildiği bir çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Şensoy, bu paylaşıma şu satırları yadı:

"Bir gittin ki sus oldu, pusa büründü hisar

Bir vapur dumanıyla sanki gelecek gibi

Bir gün gelecek elbet

Ütopyalar güzeldir."