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    Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykellerine tepki

    Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykellerine tepki

    Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin sergilenmek üzere yapılan heykellerine kızlarından tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 10:44
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    'Hababam Sınıfı' film serisinin efsane oyuncuları Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin kızları 'Magazin Masası'na telefonla bağlandı.

    Merhum sanatçıların kızları Güner Özkul ile Ebru Akçatepe, babalarının sergilenmek üzere yapılan heykelleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

    'KEL MAHMUT' KEL BİLE DEĞİL

    Münir Özkul'un kızı, “Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil” dedi.

    Halit Akçatepe'nin kızı ise “Bunu yapan heykeltıraş filan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı.

    Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykellerine tepki #1

    “MÜZE YAPILABİLİR”

    Ebru Akçatepe babasından kalan birçok doküman ve eşyayla bir müze yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

    “Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir.”

    Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykellerine tepki #2

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