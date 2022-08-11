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    Murat Arkın'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı

    Usta oyuncu cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasıyla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:04
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    Murat Arkın'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı

    Yeşilçam'ın unutulmaz yıldız isimlerinden Cüneyt Arkın, 28 Haziran Salı günü, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Usta sanatçının, 1972 yılında dünyaevine girdiği Betül Cüreklibatır ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisinin izinden giderek oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babasıyla ilgili duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

    Sosyal medya hesabından çocukken ağabeyi Kaan Cüreklibatır ve babası ile çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Murat Arkın, şu mesajı yazdı:

    "Öyle yattım kucağına"

    "Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni' diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

    Murat Arkın dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı #1

    Murat Arkın dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı #2


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