Murat Başoğlu ölümden döndü

Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından birkaç hafta önce ameliyat olduğunu açıkladı.

2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte görüntülenen Murat Başoğlu, bu olaydan sonra uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Başoğlu’nun sağlık problemleri yaşadığı ve 20 Eylül’de hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Rahatsızlanan ve acil servise başvuran 53 yaşındaki Başoğlu’nun aort damarının 5.7 santimetreye kadar büyüyerek riskli boyuta geldiği tespit edildi.

Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu ve sunucu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 SAAT SÜRDÜ"

"23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim"