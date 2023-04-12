Murat Başoğlu son halini paylaştı
ensonhaber.com

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki görüntüleriyle aylarca konuşulan ünlü sunucu Murat Başoğlu, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyordu.

Murat Başoğlu son halini paylaştı

“Karımı aldattım pişmanım"

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm.” ifadelerini kullanan ünlü isim, sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

Murat Başoğlu son halini paylaştı

"Başlıyoruz"

"Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu'nun ekranlara döneceği iddia edildi. Murat Başoğlu'nun son hali de gözlerden kaçmadı.

Murat Başoğlu son halini paylaştı

Yurt dışına gidemedi

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. skandal olayın ardından evini satıp, yurt dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt dışına çıkmasına izin vermemişti.

Murat Başoğlu son halini paylaştı
Murat Başoğlu son halini paylaştı
Murat Başoğlu son halini paylaştı
Murat Başoğlu son halini paylaştı