Murat Başoğlu son halini paylaştı Geçtiğimiz yıllarda kendi öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede yakalanan Murat Başoğlu son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulan ünlü sunucu Murat Başoğlu, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyordu.

“Karımı aldattım pişmanım"

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm.” ifadelerini kullanan ünlü isim, sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

"Başlıyoruz"

"Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu'nun ekranlara döneceği iddia edildi. Murat Başoğlu'nun son hali de gözlerden kaçmadı.

Yurt dışına gidemedi

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp, yurt dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt dışına çıkmasına izin vermemişti.