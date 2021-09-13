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    Murat Boz, 21’lik fotoğrafını paylaştı

    Ünlü şarkıcı Murat Boz, gençlik fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 07:21
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 07:35
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    Murat Boz, 21’lik fotoğrafını paylaştı

    Çekimleri Ayvalık Cunda'da devam eden dizide Tuba Büyüküstün ile birlikte başrol oynayan Murat Boz, gündemden düşmüyor. Şu sıralar Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı konuşulan Boz'dan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

    "2001"

    Eskilere dalan ünlü şarkıcı, 2001 yılında 21 yaşındayken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Boz yayınladığı fotoğrafa; "2001" notunu düştü.

    41 yaşındaki şarkıcının fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Oyuncu Serkan Altunorak ise Murat Boz’a “Hack’lendin mi?” diye sordu.

    Murat Boz, 21’lik fotoğrafını paylaştı #1

    Murat Boz, 21’lik fotoğrafını paylaştı #2

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