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    Murat Boz 'Ben Özledim' şarkısını Atatürk'e ithaf etti

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan Murat Boz, çok sevilen şarkısı “Ben Özelim”i Atatürk için söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 14:26
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    Murat Boz 'Ben Özledim' şarkısını Atatürk'e ithaf etti

    Cumhuriyet’in 99’uncu yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Murat Boz, İstanbul’da sahne aldı…

    Atatürk Kültür Merkezi’nde özel bir gece yaşatan şarkıcı, çok sevilen şarkıcı “Ben Özelim”i bu kez Atatürk için söyledi.

    “Bir şarkı var ki, o da Ata’ma gelsin”

    “Çok özlüyoruz onu, çok. Bir şarkı var ki, o da Ata’ma gelsin” diyen Murat Boz, sonrasında şarkıya girdi.

    Murat Boz’a hayranları da eşlik etti.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Konserden bu bölümler hemen sosyal medyaya düştü.

    Kullanıcılar, Murat Boz’un Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf ettiği şarkıyı çok beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.

    Murat Boz Ben Özledim şarkısını Atatürk e ithaf etti #1

    Murat Boz Ben Özledim şarkısını Atatürk e ithaf etti #2


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