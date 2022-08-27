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    Murat Boz, Gülşen'in serbest bırakılmasını istedi

    Murat Boz, şarkıcı Gülşen için tahliye çağrısı yaptı ardından da adaletin bir gün herkese lazım olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 11:40
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    Murat Boz, Gülşen'in serbest bırakılmasını istedi

    Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik kullandığı "sapık" ifadesinin ardından tutuklanması, kamuoyunun gündeminindeki yerini koruyor.

    Sanat camiasından farklı isimler, Gülşen için 'serbest bırakılsın' çağrıları yapmaya başladı.

    Bu isimlerden biri de Murat Boz oldu.

    Şarkıcı Murat Boz, "Kimseyi incitmemek lazım elbette, bir kişiyi bile... Farkına varılmış, özür dilenmiş. Tutuklamak nedir? Adaletin bir gün lazım olacağını unutmamak lazım." dedi.

    Gülşen için imza kampanyası

    Murat Boz, 'hak, hukuk ve adalet' söylemini kullanarak Gülşen'in serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına da destek verdi.

    Murat Boz ile Gülşen'in yakınlığı eskilere dayanıyor.

    İki isim, İltimas adlı şarkı için bir araya gelmiş klibin kapağında çekilen fotoğraflar çok konuşulmuştu.

    Murat Boz, Gülşen in serbest bırakılmasını istedi #1

    Murat Boz, Gülşen in serbest bırakılmasını istedi #2


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