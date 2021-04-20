Murat Boz, Hadise haberlerine isyan etti

Adı yasak aşk iddialarına karışan Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile kavga ederek Murat Boz’un yanına gittiği haberlerine, Boz’dan sert bir şekilde yalanlama geldi.

Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

Gündeş’in yakından tanıdığı kişinin ise O Ses Türkiye’den arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu iddia edilmişti.

“KİMSE NAMUSUMU LEKELEYEMEZ”

İddialara sessiz kalmayan Hadise, sert bir şekilde tepki göstermişti.

"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla..." diyen Hadise’ye en büyük destek ise sevgilisi Kaan Yıldırım’dan gelmişti.

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın bu iddialar karşısında yıprandığı, sık sık kavga ettiği hatta Hadise’nin sevgilisinin evini terk ettiği öne sürülmüştü.

YAKIN ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

Yaşanan gelişmeler sonrası çok üzgün olduğu belirtilen Hadise’ye yakın arkadaşları da sosyal medya hesaplarından destek oldu.

Ancak adının aşk dedikodularına karıştığı, her defasında da çok iyi arkadaş olduklarını belirttiği Murat Boz’dan düne kadar bir açıklama gelmedi.

Bunun üzerine magazin siteleri yasak aşk iddialarına oldukça üzülen Hadise’nin, bavullarını toplayıp soluğu Murat Boz’un evinde aldığını, zor günlerini yakın arkadaşının evinde atlatacağını öne sürdü.

MURAT BOZ YALANLADI

Bu iddiaları ise Murat Boz, hemen yalanladı.

Şarkıcı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, “Bir haberi yaparken, o kişinin bir ailesi var, bir erkek arkadaşı var diye düşünmeden hareket etmek bana çok zalimce geliyor. Karşı blokların birinden benim oturduğum site sakinlerinden birine ait minibüsü çekip, haber yapmışlar. Bavullar, makromsu poşetlerden falan bahsediyorlar. Akıl alır gibi değil. Karşı blok sakinlerinin site içini fotoğraflamasına mı yanayım, buna inanıp sormadan, soruşturmadan haber yapanlara mı yanayım bilemedim… Hadise de Kaan da arkadaşlarım… Kadına şiddete hayır.” diye yazdı.