Murat Boz: Hadise hep bizimle

Murat Boz, O Ses Türkiye'nin yeni sezonununda yer almayan Hadise ile ilgili konuştu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"ÇOK EĞLENCELİ"

O Ses Türkiye hakkında konuşan yakışıklı şarkıcı, "Ebru Gündeş yeniden geldi. Oğuzhan Koç katıldı. Çok eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki Murat Boz, bu sezon yakın arkadaşı Hadise'nin programda jüri olmamasıyla ilgili de konuştu.

"HADİSE BİZİMLE"

Boz, 'O Ses Türkiye'de uzun yıllar birlikte jüri koltuğuna oturduğu arkadaşı için "Hadise ile her zaman beraberiz. Hadise bizimle." şeklinde konuştu.