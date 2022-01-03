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    Murat Boz ile Damla Sönmez sahnede yakınlaştı

    Murat Boz'un O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerine katılan oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 10:00
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    Murat Boz ile Damla Sönmez sahnede yakınlaştı

    O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, 'Başıma Gelenler' adlı parçayı seslendirdi.

    DÜET YAPTILAR

    Güzel oyuncunun performansının ardından söz alan Murat Boz, sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı. Beraber dans ederek, şarkı söyleyen ikilinin uyumu dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Boz'un, Sönmez'den etkilendiği konuşuldu.

    Murat Boz, seneler önce evliliğin eşiğinden döndüğü Aslı Enver'le de aynı şekilde tanışmıştı.

    9 YILLIK İLİŞKİSİ BİTTİ

    Damla Sönmez, 2012 yılında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ushan Çakır’la geçtiğimiz aylarda ayrıldığını açıklamıştı. Sönmez, yaptığı açıklamada “Kısmet. Haberler doğru, bitti.” demişti.

    Murat Boz ile Damla Sönmez sahnede yakınlaştı #1

    Murat Boz ile Damla Sönmez sahnede yakınlaştı #2

    Murat Boz ile Damla Sönmez sahnede yakınlaştı #3


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