Murat Boz kafaları karıştırdı

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un paylaşımı Aslı Enver'e gönderme olarak algılandı.

Geçtiğimiz hafta Aslı Enver tarafından takip edildiği ortaya çıkan Murat Boz'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

"GÖZE AL YOLLARIMI"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan romantik sözlerle paylaşım yapan ünlü şarkıcı, kafaları karıştırdı. Hikayesinden paylaştığı fotoğrafa, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı..." notunu ekleyen Murat Boz, kullanıcılardan Aslı Enver'e gönderme yaptığı yorumları aldı.

Bazı kullanıcılar ise Boz'un yeni şarkısının sözlerini duyurduğu yorumunu yaptı.