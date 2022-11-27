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    Murat Boz saç ektirdi

    Saçlarının protez olduğu yönünde yorumların ortaya çıktığı sanatçı, hesabından saç ektirdiği son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 09:19
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    Murat Boz saç ektirdi

    Şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da sıkıştıran Murat Boz, geçtiğimiz aylarda yeni imajı ile gündem olmuştu.

    42 yaşındaki sanatçı, yaz aylarında saçlarına kaynak taktırarak yeni tarzını hayranlarıyla paylaşmıştı.

    Hayranlarından olumsuz dönüş alan Murat Boz, bu kez benzer bir değişikliğe gitti.

    Saç ektirdi

    Orijinal saçlarının protez olduğu yönde yorumların da geldiği Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

    Murat Boz, saç ektirdiğini vurgulayarak son halini paylaştı.

    İşte o poz...

    Murat Boz saç ektirdi #1

    Murat Boz saç ektirdi #2


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